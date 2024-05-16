Bakanlık'tan ikinci yalanlama: "Yerlikaya, Külliye’de Erdoğan ile görüşüyor" haberleri doğru değil

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı görüşme için Beştepe'ye çağırdığı haberleri yalanlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı görüşme için Beştepe'ye çağırdığı haberleri yalanlandı.

Yerlikaya'nın bugün gündüz saatleri de Külliye'ye çağırıldığı iddia edilmişti, Bakanlık yetkilileri bu haberleri yalanlamıştı.

T24'ün haberine göre; Yerlikaya'nın akşam saatlerinde de Külliye'ye çağırıldığı iddia edildi. Ancak yetkililer bu iddiaları da yalanladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, dün Saray'da yapılan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katıldığı 'Ayhan Bora Kaplan zirvesi'nde yer almamıştı.