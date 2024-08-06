Bakanlık'tan Koza Altın'a engel: ÇED raporu istendi

Altın Koza'nın Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki altını kapsayan kompleks madeni hayata geçirme girişimleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na takıldı. Bakanlık, şirkete "ÇED hazırlaman gerekiyor" dedi.

Kayyum yönetimindeki şirketlerden Koza Altın’ın, proje tanıtım dosyası (PTD) hazırlayarak çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecinden kaçındığı maden projesiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın engeline takıldı.

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre, Akın İpek’in FETÖ’den yargılanması üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilerek kayyum atanan Koza Altın Türkiye’nin birçok noktasında çalışma yürütmeye devam ediyor.

Daha önce yaptığı projeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından reddedilmeyen şirket, Nevşehir’deki projesinde sürece takıldı.

RAPOR SUNACAK

ÇED raporu hazırlamamak için 25 hektar altında kalan ve PTD ile bakanlığa başvuran şirkete bakanlık, “ÇED hazırlaman gerekiyor” dedi.

Karar nedeniyle Koza, Ürgüp’teki altını kapsayan kompleks madeni hayata geçirmek isterse kapsamlı bir rapor hazırlamak zorunda. Şirket, raporu bakanlığa sunmasının ardından süreç başlatılacak ve halkın katılımı toplantısı ve inceleme değerlendirme komisyonu gibi işlemler uygulanacak.

BİR ADIM DAHA GELDİ

Bakanlık Nevşehir’deki proje için kararını açıklarken Koza Altın yenileri için girişimlerine deam ediyor. Şirket, Balıkesir Burhaniye’deki Avunduk Mahallesi’nde yeraltı altın madeni işletmek için kolları sıvadı.

Şirket 8 milyon 476 bin TL harcayacağı proje için orman alanını seçti. Koza Altın, Ocak 2023’ten bu yana 24 proje için “ÇED gerekli değildir” kararı aldı. Bu sürede 37 proje için de başvuru yaptı.