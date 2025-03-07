Bakanlık'tan mühürlenen santral için "ÇED olumlu" kararı

İzmir Aliağa'da ruhsatsız faaliyet gösteren İzdemir Termik Santralı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlendi. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, santral için "çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu" kararı verdi.

Aliağa ve Foça'da çevre ve halk sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle uzun süredir tepki çeken İzdemir Termik Santralı, yıllardır hukuki mücadeleye konu oluyor. 2010 yılında verilen ilk ÇED olumlu kararı 2016'da mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen santral faaliyetlerine devam etti. İzmir Valiliği'nin 2018'de verdiği yeni ÇED izni de mahkeme tarafından iptal edildi. Ancak Danıştay bu kararı bozarak santrala onay verdi.

2019'da Anayasa Mahkemesi'ne taşınan konu, 13 Aralık 2023'te karara bağlandı. Mahkeme, bölge halkının "özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine" hükmetti. Ancak, şirket geçtiğimiz haftalarda İzdemir-II Termik Santralı adıyla yeni bir ÇED başvurusunda bulundu.

BELEDİYE RUHSATSIZ FAALİYETİ DURDURDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi ise santralın ruhsat alıncaya kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.

Belediye, şirketin 2014'te yaptığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunun eksiklikler nedeniyle onaylanmadığını, defalarca talep edilmesine rağmen gerekli bilgi ve belgelerin sunulmadığını belirtti. Bu nedenle, santralın ruhsatsız faaliyet göstermesi üzerine belediye encümeni tarafından kapatma kararı alındı ve karar zabıta ekipleri tarafından tebliğ edildi. Bakanlık ise İzdemir-II Termik Santralı projesine ÇED olumlu kararı verdi.

Bölge halkı ve yaşam savunucuları, santralın çevresel zararlarının bilimsel raporlarla ortaya konduğunu hatırlatarak yargı kararlarının uygulanmasını talep etti.