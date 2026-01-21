Bakanlık tarih verdi: 14 il için "sarı" kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, yarın (22 Ocak Perşembe) etkili olması beklenen yağış nedeniyle açıklama yayınladı.

Bakanlık; İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir, Antalya, Isparta, Burdur, Gaziantep, Kilis, Adıyaman Kahramanmaraş, Osmaniye ve Şanlıurfa için sarı kodlu metorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler doğrultusunda 14 ilin "sarı" kodla işaretlendiği Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, yarın Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinden başlamak üzere İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın batı, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

YURTTAŞLARA UYARI

Batı Akdeniz'de görülecek yağışın, kuvvetli güneyli rüzgarla Antalya geneli ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu çevrelerinde kuvvetli, Antalya merkezi ile batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek kar yağışının Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Osmaniye'nin doğu ve Şanlıurfa'nın batısında da kuvvetli olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Yurttaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ile kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.