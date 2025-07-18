Bakanlık tarih verdi: Yurt genelinde sıcaklıklar 6 ile 12 derece arasında artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar yarından itibaren artacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre sıcaklıkların yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıkacağı belirtildi.

Sıcaklıkların Ankara'da 37, İstanbul'da 36, İzmir'de 40, Konya'da 37, Edirne'de 42, Bursa'da 39, Aydın'da 44, Muğla'da 41, Antalya'da 40, Adana'da 39, Diyarbakır'da 45, Erzurum'da 32 ve Şanlıurfa'da 44 derece olması bekleniyor.

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hava sıcaklığına dikkat çekerek "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.