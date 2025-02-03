Bakanlık, Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebinde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin şarkısının içeriğindeki "genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu" gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu.

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayınlanan bu içeriklerin "toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği" gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.