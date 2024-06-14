Bakanlık, ‘Ülke genelinde aranan kaç kişi var?’ sorusuna yanıt veremedi

BirGün'ün 17 Nisan'da CİMER’e “Ülke genelinde hakkına yakalama kararı olan kaç kişi var? şeklinde yönelttiği soruya cevap verilemedi. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, "Soruya ilişkin istenilen ayrıntıda veri; ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ve analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgiye yönelik olduğundan dolayı istatistikî bilgi sunulamamak..." ifadelerine yer verdi.

Güncel 14.06.2024 14:09 Giriş: 14.06.2024 14:09

Güncelleme: 14.06.2024 14:14 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Fotoğraf: AA