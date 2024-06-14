Bakanlık, ‘Ülke genelinde aranan kaç kişi var?’ sorusuna yanıt veremedi
BirGün'ün 17 Nisan'da CİMER’e “Ülke genelinde hakkına yakalama kararı olan kaç kişi var? şeklinde yönelttiği soruya cevap verilemedi. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, "Soruya ilişkin istenilen ayrıntıda veri; ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ve analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgiye yönelik olduğundan dolayı istatistikî bilgi sunulamamak..." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), “Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yöneltilen bir soruyu daha yanıtsız bıraktı.
BirGün, 17 Nisan’da CİMER’e “Ülke genelinde hakkına yakalama kararı olan kaç kişi var? Sorusunu yöneltti.
Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta, “Başvurunuzda yer alan soruya ilişkin istenilen ayrıntıda veri; ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ve analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgiye yönelik olduğundan dolayı istatistikî bilgi sunulamamak…” denildi.