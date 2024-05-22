Bakanlık ve DSİ kaybetti, Yesemek kazandı

1. derece sit alanı ilan edilen Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nin bulunduğu alana yapmak istenen Yesemek Göleti ve Sulama Projesi için iptal kararı istinaf davasında da değişmedi. Yesemek Komisyonu’nda yapılan açıklamada, "Uzun süren ve zorlu bir mücadele sonucunda adalet yerini buldu" ifadeleri kullanıldı.

HABER MERKEZİ

Gaziantep Bölge İdari Mahkemesi, Yesemek Açık Hava Heykel Atölyesi ve Müzesi sınırları içerisinde yapılması planlanan gölet projesinin iptaline onadı. Yargı böylece I. derece arkeolojik sit alanını tehdit eden projeye ilişkin son noktayı koymuş oldu.

Devlet Su İşleri’nin, Antep'in İslahiye ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 1. derece sit alanı ilan edilen Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nin bulunduğu alana yapmak istediği Yesemek Göleti ve Sulama Projesi bölgede tepkilere neden oldu. Projenin önünü açan Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, Müze Müdürlüğü’nün ve DSİ’nin kararları yargıya taşındı.

Gaziantep Turizm Derneği, Gaziantep Kulübü, Gaziantep Kültür Turizm Derneği ile Anadolu Arkeoloji ve Tarih Derneği’nin açtığı davada, Gaziantep 1. İdari Mahkemesi iptal kararı verdi.

Karara itiraz eden DSİ Genel Müdürlüğü ve Kültür Turizm Bakanlığı istinafa gitti.

İSTİNAF DAVASINDA KARAR DEĞİŞMEDİ

Gaziantep Bölge İdari Mahkemesi’nde görülen istinaf davasında da karar değişmedi. Yerel mahkemenin kararını isabetli bulan Bölge İdari Mahkemesi, istinaf talebini reddetti. İstinaf yolunu da kapatan üst mahkeme, böylece projeyi son noktayı koymuş oldu.

Projenin gündeme gelmesiyle birlikte kurulan Yesemek Komisyonu’nda yapılan açıklamada, “Başlattığımız hukuk mücadelesi geçtiğimiz günlerde, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nin 2024/683 kararı ile istinaf başvurusunu da temyiz yolu kapalı olmak üzere reddetmesi ile sona ermiştir. Uzun süren ve zorlu bir mücadele sonucunda adalet yerini bulmuş, sadece şehrimizin değil ülkemizin ve tüm dünyanın çok önemli bir tarihi ve kültürel değeri kurtarılmıştır” denildi.

Projenin iptaliyle birlikte kendini fesheden komisyon yapılmasını gerekenleri şöyle sıraladı:

“İlgili bakanlıklarımız, valiliğimiz, belediyelerimiz, kent Konseyimiz ve mimarlar odası ile üniversitelerimiz başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızın ve hepsinden önemlisi yerelde yani Yesemek Köyü’nde ve İslahiye’de yaşayanların katılımı ile çalışmalar yapılmalı ve ortak akıl ile bu önemli tarihi miras ve bölgenin geleceği planlanmalıdır. DSİ’nin şu ana kadar orada yaptığı yatırımlarda çalıştaylar düzenlenerek sosyal kullanım alanlarına dönüştürülmelidir. Her ülke her yıl sadece bir yeri UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine önerebiliyor. Yesemek ile ilgili ICOMOS raporunda yer alan olumsuzluklar hem idare mahkemelerimizin verdiği kararla hem de Gaziantep’teki STK’ların bu konuyu sahiplenmesi ile ortadan kalkmıştır. Şimdi yapılması gereken, Üniversitelerimizin Mimarlık ve Arkeoloji Bölümleri, ilgili tüm resmi kurumlar ve STK’ların birlikte yapacakları çalıştay ile verilen zararların nasıl telafi edileceğinin tespit edilmesidir. Bu konuda hemen harekete geçilmelidir ki Yesemek UNESCO Dünya Mirası Kalıcı listesine girebilsin!”