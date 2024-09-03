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Bakanlık vekile bilgi sızdırmış

Çalışma Yaşamı
  • 03.09.2024 04:00
  • Giriş: 03.09.2024 04:00
  • Güncelleme: 03.09.2024 04:00
Bakanlık vekile bilgi sızdırmış
Fotoğraf: BirGün

Emek Servisi

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Fernas Holding’te İşletme Müdürü Serkan Güncü, bir işçiye ait sendika üyelik bilgisini X hesabından paylaştı. Güncü, ancak Çalışma Bakanlığı veri tabanından erişilebilecek ya da işçilerin e-devlet hesabından edinilebilecek olan işçiye ait sendika üyelik bilgisini X hesabından paylaştı.

İşçilerin sendikalı olduğu gerekçesiyle işten atılmadığını iddia eden Güncü, paylaştığı üyelik bilgisiyle işçilerin sendikalı oldukları için işten çıkarılacak olsalar çok daha önce çıkarılacaklarını ima etti. Bağımsız Maden-İş, firmanın kişisel verilerin gizliliğini ihlal ettiğini vurguladı.

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