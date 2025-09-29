Bakanlık verileri: 8 Aralık'tan bu yana Suriye'ye dönenlerin sayısı kaç oldu?

Cihatçı HTŞ'nin 8 Aralık 2024'te Suriye'de geçici yönetime geçmesinin ardından Türkiye'den ülkesine dönenlerin sayısı 509 bin 387 oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Suriye'ye ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, emperyalistlerin desteğiyle iktidarı ele geçiren Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) geçici yönetimindeki Suriye'ye dönenlerin sayısı 509 bin 387 olarak kaydedildi.

Yerlikaya'nın paylaşımına göre, 2016 yılından bu yana "gönüllü geri dönüş yapan" Suriyelilerin sayısı 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştı.