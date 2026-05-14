Bakanlık verileri açıkladı: 77 ilde operasyon düzenlendi, 1187 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 77 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 1187 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlık, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamaya göre, son 2 haftada 77 kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 ton 103 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 bin 284 kişi gözaltına alındı. 1187'si tutuklandı, 337'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.