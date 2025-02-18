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Bakanlık verileri açıkladı: Evlilik kredisine ilk üç günde kaç çift başvurdu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu isimli evlilik kredisine 15 Şubat 2024'ten bugüne 56 bin 256 çift başvurdu.

Güncel
  • 18.02.2025 10:48
  • Giriş: 18.02.2025 10:48
  • Güncelleme: 18.02.2025 10:57
Kaynak: AA
Bakanlık verileri açıkladı: Evlilik kredisine ilk üç günde kaç çift başvurdu?
Fotoğraf: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın tarafından hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu’na isimli evlilik kredisine 3 gün içerisinde 56 bin 256 çift başvurdu.

Krediye ilk başvurular, 15 Şubat 2024 itibarıyla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerdeki çiftlerden alınmaya başladı.

Söz konusu fona başvuran ve başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor.

Fona başvurular, "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresi üzerinden alınıyor.

Fona bugün itibarıyla Türkiye genelinde toplam başvuru sayısı 56 bin 256 oldu.

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