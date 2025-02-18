Bakanlık verileri açıkladı: Evlilik kredisine ilk üç günde kaç çift başvurdu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın tarafından hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu’na isimli evlilik kredisine 3 gün içerisinde 56 bin 256 çift başvurdu.

Krediye ilk başvurular, 15 Şubat 2024 itibarıyla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerdeki çiftlerden alınmaya başladı.

Söz konusu fona başvuran ve başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor.

Fona başvurular, "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresi üzerinden alınıyor.

Fona bugün itibarıyla Türkiye genelinde toplam başvuru sayısı 56 bin 256 oldu.