Bakanlık yalanladı, CHP'li Yavuzyılmaz belgeleri paylaştı: Devleti devasa zarar ettirdiniz

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın bazı özelleştirmelerle ilgili 2017 yılında gerçekleştirilen "Türk lirasına dönüşüm işlemleri"nde kamu zararı oluştuğuna ilişkin açıklamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bakanlık, Yavuzyılmaz'ı kamuoyunu yanıltmaya çalışmakla suçlarken, CHP'li vekil 3 yeni belge paylaşarak iddialarını yineledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cengiz-Kolin Holding'e ait Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin devlete olan ABD doları borçlarını Türk Lirası'na (TL) çevirip milyonlarca liralık zarara neden olunduğuna ilişkin belgeler paylaştı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı "X" üzerinden yaptığı paylaşımda, 3 yeni belge paylaşarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yanıt verdi. "Asıl ben Hazine ve Maliye Bakanlığını yalanlıyorum Ekte paylaştığım belgelerin hangisi yalan?" diye soran Yavuzyılmaz, devletin devasa bir zarara uğratıldığına ilişkin iddiasını yineledi.

Asıl ben Hazine ve Maliye Bakanlığını yalanlıyorum⬇️



Ekte paylaştığım belgelerin hangisi yalan?



Dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de imzasıyla;



Belge1- Cengiz ve Kolin’e ait Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin devlete olan ABD Doları özelleştirme borçlarını TL’ye… https://t.co/fvrBbREHpg pic.twitter.com/NUBRytkMOh — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) July 10, 2024

NE OLMUŞTU?

CHP'li Yavuzyılmaz, AKP iktidarının Mehmet Şimşek'in Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin devlete olan ABD doları özelleştirme borçlarını TL’ye çevirip 6 taksit şeklinde ödediğini duyurdu.

Bu işlemin milyonlarca liralık zarara neden olduğunu belirten Yavuzyılmaz, belgelerde dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in imzası olduğunu kaydetti.

BAKANLIK YALANLADI

Yavuzyılmaz'ın açıklamalarının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in bilinçli bir şekilde yıpratılmak istendiğini iddia ederek "Siyasi kaygılarla yapılan bu tarz açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ederiz" açıklamasında bulunmuştu.