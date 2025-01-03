Bakanlık yalanlandı: Yapı kaçak değil

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Datça Belediyesi’nin en önemli gelir kaynakları arasında yer alan ve bölge halkına istihdam sağlayan Knidos Ören Yeri’ndeki restoran ve iskelenin devri için harekete geçti. Bu devir işlemine karşı tepkiler sürerken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt ve CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ile Gizem Özcan’ın katılımıyla Knidos Antik Kenti’nde açıklama yapıldı.

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt konu hakkında yaptığı açıklamada, "Knidos Örenyerinde Datça Belediyesine ait içinde şu anda restoran olarak işletilen yapı hakkında, Datça Tapu Sicil Müdürlüğü’nün kayıtlarına bakıldığında, söz konusu sürecin 55 yıla dayanan bir geçmişinin olduğu ortaya çıkmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıklamasında, 'kaçak yapı olarak' nitelendirilen söz konusu restoranın, 1960’ın sonlarında İller Bankasından çıkarılan ödenekle ve orada yaşayan köylülerin imece usulü çalışmasıyla tamamlandığı bilinmekle birlikte anılan yapının tapusunun ise 1971 yılında verildiği kayıtlarda yer almaktadır. Mevcut iktidar döneminde yapılan 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu’ndan sonra Muğla ili, Büyükşehir Belediyesi olunca Köy tüzel kişiliğindeki mülkler arasında yer alan 3349 parsel ve üzerindeki tapulu restoran da 2014 yılında Datça Belediyesine geçmiştir. Bu tarihten önce Muğla İl Özel İdaresince alınmış herhangi bir yıkım kararına dair bir belgeye ulaşılmamıştır. Belediyemizin uhdesinde yer alan restoranın inşasından günümüze kadar bölgedeki köylülerle tarihi ve kültürel bağları bulunan yapının korunması sağlanmıştır" dedi.

Kurt, "Hayata geçirilmek istenilen projede, yeni bir kafenin inşa edileceği, kafeye hizmet için mutfak yapılacağı, satış birimin kurulacağı, mescit, bebek bakım evi ile tuvaletlerin yapılacağı aynı zamanda iskelenin olduğu noktada gişeye yer verildiği görülmektedir. Ayrıca güvenlik kabinleri ile depo ve otopark gibi alanların da projede yer aldığı dikkat çekiyor. Ayrıca Bakanlığın hazırladığı projenin, Belediyemize ait olan 3349 nolu parselimizin dışında 3325 ve 3229 nolu parsellerimizi de kapsadığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu projeyle 3 ayrı parselimizin de elimizden alınarak Datça Belediyesi'nin Knidos'la olan bağlarının tamamen koparılmak istendiğini halkımızın dikkatine sunarız. Ören yeri ile tarih boyunca komşu yerleşimler olan Yazı köy, Belen köy, Çeşmeköy ve Cumalı Köyü sosyal ve kültürel ilişki kurmuş olup yöre halkının Knidos’u tarih boyunca sahiplenip koruduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bölgedeki Datçalı gençlerimizin birçoğuna istihdam alanı olan, bundan sonra da daha fazlasına imkân sağlayacak restoranın ve iskelesinin elimizden alınmaya çalışılacağını, bu kadar pervasızca davranılacağını hiç mi hiç düşünmemiştik. Datça Belediyesini ve Datça halkını hedef alan bu tür projelere karşı hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi, aklımızı ve vicdanımızı her zaman yöremizden ve gençlerimizden ayırmayacağımızı kamuoyunun takdirine saygıyla sunarız" diye konuştu.

"OLDU BİTTİYİ KABUL ETMİYORUZ"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Tarihin, kültürün bize çok büyük hediyesi olan Knidos Antik Kentin'deyiz. Bu yapı kaçak diyorlar. Bu yapı kaçak değil. Bu yapıya kaçak diyen anlayışı kınıyoruz. Anayasayı tanımayanlar burada aynı anlayışı devam ettiriyorlar. Bu yapı tamamen yasaldır. Bu yapı 1960 yılından itibaren başlayan bir süreçle köylüler tarafından yapılmıştır. Bu yapı onlarca yıldır bütün dünyaya hizmet veriyor. Yaşayan halkla ören yerinin ilişkisi kesilirse orası metruk hale gelir. Biz bu şekilde oldu bittiyi kabul etmiyoruz" dedi.

Yapılan kazıları desteklerini belirten Aras, "Bizi sizden ayıran siyaset mi? Öyle bir algı yaratıldı ki sanki bizler dış kapının mandalıyız. Öyle bir şey yok. Muhalefet belediyeleri tamamen düşman gibi gösteriliyor. Bu kötülükler halkın tamamına yapılıyor. Tamamen ayrıştırıcı politikalarla iktidarınızı sürdürmek istiyorsunuz. Burada yaşanan onlardan biri. Biz haklarımızı savunmak için buradayız. Belediyenin malı demek, halkın malı demek. Biz kıyılarda da aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Kıyıları devrediyorlar sonra özelleştiriyorlar. Bugün yapılmak istenenin bu olmadığına nasıl güveneceğiz. Knidos'la Datça halkının bağını koparmayın. Datça Belediyesi'yle beraber bir şey yapılmalıdır. Ortak akıl budur. Elbet bu oldu bittiler sona erecek. Buralar tekrar halkın malı olacak. Oldu bittiyle Datça Belediyesi'nin mülküne el koyamazsınız. Datçalıların malına, mülküne çökmenize seyirci kalmayız. Burada yapılan kazılara kimsenin itirazı yok. Bu konu rafa kaldırılmalı" diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun da, "AKP iktidarı yerel seçimleri kaybetmesinin sonucunu halka çıkarıyor. İktidar yerel yönetimleri ekonomik ambargo uyguluyor. Bu organize bir kötülüktür. Bu kötülüğün adını koyamadıkları için yapının kaçak olduğu yalanına sığındılar" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan da ,"Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı çevre düzenlemesi yapmak istiyor. Datça Belediyesi'nin yıllardır işlettiği parseli kamulaştırmak istiyor. Bu yapı 1960'lı yıllarda yapılmış. Bugünlere kadar kullanılmış yapı. Meselenin bu olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. En yetkili ağızdan 'Belediyeleri silkeleyin' talimatı geldi. Bu yaşananlar bu cümlenin tezahürü müdür? Yaptığınız her kötülüğün vatandaşlara olduğunu bilmiyor musunuz? Datça halkına rağmen hiçbir şey yapmayın" ifadelerini kullandı.