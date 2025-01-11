Bakanlık, yavru goril için en çok önerilen 4 ismi paylaşıp, anket başlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı yavru goril için isim anketi oluşturdu. Yavru gorile verilecek isim tercihi için kullanıcılara "Üzüm", "Kömür", "Misket" ve "Zeytin" seçenekleri sunuldu.

Yaşam 11.01.2025 13:26 Giriş: 11.01.2025 13:26

Güncelleme: 11.01.2025 13:28 Kaynak: AA

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Fotoğraf: DHA