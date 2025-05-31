Bakanlık yetkilileri iddianamede yok!

Haber Merkezi

Bolu’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel’deki yangın faciasıyla ilgili iddianame kabul edildi. Buna göre, 13 şüpheli hakkında 1998’er yıl, 19 şüpheli hakkında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis isteniyor. İddianameye göre, 21 Ocak gecesi otelin kahvaltı şefi Faysal Yaver, otelin dördüncü katında bulunan restoranda "grill plate" isimli elektrikli ızgarayı açtı.

Yangının başlangıç anına kadar açık kalan cihazın, 3 termostatından ortada yer alan termostatın aşırı korozyona uğraması nedeniyle görevini yapmadığı ve bu sebeple cihazda aşırı ısınma gerçekleştiği belirlendi. Yangın, 03.17’de cihazdan çıkan parlamanın iç hazneyi alevlendirmesi ile başladı.

GAZ TAHLİYESİ SİSTEMİ YOKMUŞ

Yangının ilk başladığı alandaki malzemelerin yapısı ve LPG’nin yanında mutfak personelinin kaçış için kullandıkları kapalı otoparka açılan kapıyı açık bırakmaları da yanmayı hızlandırdı. Ayrıca, merdiven ve asansör yapılarının yetersiz ve hatalı olması, gaz tahliyesi sisteminin bulunmaması nedeniyle yanıcı ve zehirli gazların hızla otelin üst katlarına yükselmesi, tüm koridorların zehirli duman ve yanıcı gazlarla dolmasına neden oldu. Binanın dış yüzeyinin yapısının da yangının yayılmasına yol açtığı belirlendi.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, otelin teknik personelleri, mutfak personelleri, resepsiyon görevlisi, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri, QC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilileri ile Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel’in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir sorumlu ise iddianamede yer almadı.