Bakanlık yetkilisi yanıtladı: Bahçeli’nin elini öpen Karadeniz’e yaptırım uygulanacak mı?

Bahçeli’nin elini öpen Özel Harekat Başkanı Karadeniz’e yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına dair soruya yanıt veren bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi, “Resmi olarak işlem yapılmaz” dedi.

Emniyet Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz’in, ziyareti sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmesine dair tartışmalar sürüyor. Bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi, Karadeniz’e yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna yanıt verdi.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında, biri ülkücü olarak bilinen iki üst düzey emniyet yetkilisi ile görüştüğünü, onların “Karadeniz’in davranışının yakışıksız olduğunu ve teşkilata zarar verdiğini” söylediğini aktardı.

“Karadeniz, ülkücü müdür?” diye sorduğunu belirten Saymaz, “Hayır” yanıtı aldığını kaydetti. Saymaz, “Hatta tam aksine, teşkilat içerisinde Diyarbakırlı kimliğini öne çıkardığından söz ediliyor” derken, şöyle devam etti:

“Karadeniz’in davranışı İçişleri Bakanlığı’nı çok rahatsız etmiş.

Bir bakanlık yetkilisi, ‘İzahı mümkün değil. O üniforma üzerindeyken, bu hareketi yapamaz’ dedi.

Karadeniz’e yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını sordum.

‘Resmi olarak işlem yapılmaz’ diye yanıt verdi.

Bu yanıttan, sözlü uyarıldığını anlıyorum.

Karadeniz, Bahçeli’nin elini öpmesini ‘Özel Harekat Dairesi’ne sekiz yıl sonra ilk kez gelmişti. Yaşına ve devlet tecrübesine hürmeten öptüm’ diye açıklamış.

Karadeniz’in kriterine göre eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Parti lideri Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, hem yaşça hem devlet tecrübesi bakımından eli öpülesi insanlar.

Bu siyasetçiler Özel Harekat Dairesi’ni ziyaret etse Karadeniz onları da ellerinden öper mi?

Asla.”