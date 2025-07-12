Bakanlık’ın GES talanı reddedildi

Danıştay, doğal sit alanlarında güneş enerjisi santrallarının (GES) kurulmasına ilişkin alınan kararın yürütmesini durdurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu karara itiraz etti. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, itirazı reddederek kararın geçerli olmasına karar verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 26 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan doğal sit alanlarında güneş enerjisi santralları (GES) kurulmasına olanak tanıyan kararı, Türkiye Ormancılar Derneği tarafından hukuka taşındı. Dernek, bu kararın çevreye vereceği zararlar ve ekolojik dengeyi bozma riski nedeniyle Danıştay’a başvurdu. Danıştay Dördüncü Dairesi, derneğin başvurusu üzerine söz konusu düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Ancak Bakanlık, bu karara itiraz ederek yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasını talep etti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Bakanlığın itirazını reddederek, yürütmenin durdurulması kararının geçerli olduğuna hükmetti. Kararda, "’GES'ler yönünden söz konusu belirsizliğin ortaya çıkmasına sebebiyet veren düzenlemede, nitelikli doğal koruma alanlarında yapılabilecek proje üst limitlerinin net olarak ortaya konulmadığı anlaşılmaktadır’ gerekçeleri ile iptal edildiği anlaşılmaktadır. Bakanlık tarafından yapılan itirazı reddederek, '2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinde öngörülen koşulların sağlandığı kanaatine varılmıştır. Bu nedenle, yürütmenin durdurulması kararı geçerlidir' denildi."

Doğal sit alanları, ekolojik dengenin korunması açısından son derece kritik alanlar olarak kabul ediliyor. GES projelerinin bu tür hassas bölgelerde yapılması, yaşam savunucuları ve birçok uzman tarafından doğaya zarar verebileceği ve biyolojik çeşitliliği tehdit edebileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.