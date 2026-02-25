Bakanlık’ın Kültür Yolu Festivali de sır perdesi

Mehmet Nuri Ersoy’un yönettiği Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılından itibaren ülkenin çeşitli illerinde düzenlenmeye başlayan Kültür Yolu Festivali bu yıl da devam ediyor. Ancak yıllardır Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılan harcamaların üzerine bir sır perdesi çekiliyor.

BirGün Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) “Kültür Yolu Festivali için bugüne kadar kaç para harcandı? Organizasyon ve diğer işler için hangi şirketler ile anlaşıldı?” sorularını yöneltti.

50 BİNDEN FAZLA SANATÇI

Soruya Kültür ve Turizm Bakanlığı yanıt verdi. Bakanlık’ın yanıtında sadece 2025 yılına değinilerek, “Kültür ve sanat faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, desteklenmesi ve geniş toplum kesimlerine ulaştırılması görevi ve misyonu ile hareket eden Bakanlığımız meri mevzuatına uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir” ifadelerini kullanarak “2025 yılında 8 aya yayılan ve 180 gün süren Kültür Yolu Festivali kapsamında 20 şehirde binden fazla etkinlik noktasında, 50 binden fazla sanatçının eser veya performans katılımıyla 9 bin 600’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirilmiştir” denildi.

‘TASARRUF TEDBİRLERİNE UYGUN’

Yanıtta, “Kültür Yolu Festivali’nde 17 Mayıs 2024 tarihli Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile gerekli istişareler yapılarak ve söz konusu genelgeye uygun olarak faaliyetler icra edilmektedir” denilse de “Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne uygun olduğu iddia edilen harcama ve ödeme yapılan şirketler açıklanmadı.

Bakanlık’ın yanıtında yerel ekonomiye katkı sağlandığı da iddia edilerek şu ifadelere de yer verildi: “Kültür ve sanat alanındaki etkinliklerin ve uygulamaların büyük bir bölümü bakanlığımız aslî görevi olmakla birlikte hem sanata ve sanatçıya hem de uygulandığı bölgedeki yerel ekonomiye ciddi katkılar sağlayan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, genel bütçeden ödenek almadan mer’i mevzuata uygun şekilde; görev ve yetki alanları çerçevesinde faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir.”