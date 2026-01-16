Bakanlıklar çalışmayı tamamladı: Bayram ikramiyesi tutarı belli oldu

Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ödenen ikramiye tutarı bu yıl için ne kadar zam yapılacağı belli oldu. 17,7 milyon emekliyi ilgilendiren düzenlemenin, Ramazan Bayramı öncesinde Meclis'ten geçirilmesi planlanıyor.

Emeklilere her yıl iki kez ödenen bayram ikramiyelerinde beklenen rakam netleşti. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; AKP Grup Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yürütülen teknik görüşmeler mutabakatla sonuçlandı. Geçen yıl 4 bin lira olarak uygulanan ödemelerin, yeni dönemde yüzde 25 zamla 5 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

MECLİS'E GELECEK

Zammı içeren yasal düzenlemenin şubat ya da mart ayında Meclis gündemine alınması ve Ramazan Bayramı'ndan önce kanunlaştırılması bekleniyor. Düzenlemeden 17 milyon 720 bin emeklinin etkilenmesi öngörülüyor. Hazine'den ikramiyelere yapılan 1.000 liralık zammın karşılığı olarak, iki bayram dahil toplamda 35 milyar 440 milyon liralık ek kaynağın Sosyal Güvenlik Kurumu'na aktarılacağı öğrenildi.