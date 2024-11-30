Bakanlıklar nükleer atık temizliği için ne yapıyor?

HABER MERKEZİ

‘‘İzmir'de nükleer atıkların yetkili firma tarafından Manisa'nın Soma ilçesindeki çimento fabrikalarına götürülerek yakıldığı’’ iddiaları Meclis gündemine taşındı.

CHP'li Yüksel Taşkın, bakanlar Murat Kurum ve Alparslan Bayraktar'a "İddialar doğru mu?" sorusunu yöneltti.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın "nükleer atık" açıklamasını Meclis gündemine getirerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Taşkın, "Geçen hafta Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, nükleer atıkların yetkili firma tarafından Manisa'nın Soma ilçesindeki çimento fabrikalarına götürülerek yakıldığını belirtti. Halbuki Nükleer Düzenleme Kurumu’ndan alınan bilgiye göre radyoaktif atıkları Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’nun (TENMAK) alması gerekli" dedi.

"İlgili Bakanlıklar nükleer atıkların temizlenmesinde yavaş davranıyor" diyen Taşkın, şöyle devam etti: "Ayrıca süreci yıllardır şeffaf bir şekilde yürütmüyor ve yerel yönetimleri bilgilendirmiyorlar. Halbuki halk sağlığı için büyük bir tehlike yaratan bu konunun ivedilikle çözüme kavuşturulması ve tüm paydaşların bilgilendirilmesi gerekirdi."