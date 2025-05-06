Bakanlıklar soruşturma yaptırmadı

Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 78 kişinin canına mal olan Kartalkaya'daki yangın faciasında ihmali olduğu belirtilen bakanlık bürokratları ile çalışanlarının soruşturulmasına izin vermemesi tepkilere neden olurken DW Türkçe, yeni detaylara ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bürokratları ve personeli hakkında soruşturma izni vermedi.

İÇİŞLERİNDEN ZIMNİ RED

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşamını yitiren Alp Mercan ve Yiğit Gençbay'ın aileleri, sorumluların ortaya çıkarılması için 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığına bir başvuruda bulundu. Aileler, Bakanlığa bağlı İl Özel İdaresi'nin yangın güvenlik önlemlerini göz ardı eden oteli yeterince denetlemediğini ifade etti. İdarenin başında valilerin bulunduğu anımsatılırken Bolu'da vali olarak görev yapan kimi isimler için soruşturma izni verilmesi gerektiği dile getirildi.

Ancak İçişleri Bakanlığı, bir aylık sürede yanıt vermesi gereken bu başvuruyu cevapsız bıraktı. Bakanlığın söz konusu başvuruya sessiz kalması, "zımni red" olarak adlandırılıyor. Zımni red, bir başvurunun açıkça reddedilmeden, idarenin sessiz kalması veya süre geçmesine rağmen yanıt vermemesiyle reddedilmiş sayılması olarak ifade ediliyor. Mercan ve Gençbay aileleri, soruşturma izni vermemesi anlamına gelen bu işlemin iptali ve ilgili personelin soruşturması talebiyle yargıya başvurdu.

SESSİZLİK DEVAM EDİYOR

Yine 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuran aileler, Bakanlık çalışanları hakkında soruşturma izni verilmesini talep etti. Fakat Çalışma Bakanlığı da İçişleri Bakanlığı gibi bu başvuruya sessiz kaldı.