Bakanlıklardan milyonluk temsil

AKP iktidarında icracı bakanlıklar da dahil çok sayıda bakanlık, “iktidarın propaganda aracı” olarak kullanıldı.

Saray Kabinesi, hemen her seçim döneminde AKP’ye oy istemek için sahaya döküldü. Bakanların kent ziyaretlerinde AKP il teşkilatlarını ziyaret etmesi adeta olağan hale geldi.

GENÇLİK KATLADI

BirGün, faaliyet alanları itibarıyla kritik önemi bulunan iki bakanlığın temsil ve tanıtma harcamalarına mercek tuttu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın temsil için harcadığı toplam paranın 8 milyon TL’ye dayandığı belirlendi. Yükseköğretimde her yıl barınma krizinin yaşandığı, devlet yurtlarının hijyen ve güvenlik açısından alarm verdiği 2024 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı, 6 milyon 476 bin 597 TL’lik temsil ve tanıtma harcamasına imza attı. Bakanlığın 2024 yılındaki 6,4 milyon TL’lik temsil ve tanıtma harcaması, temsil ve tanıtma için 2023’te yapılan 3 milyon 679 bin 565 TL’lik harcamayı ikiye katladı.

Depremlere karşı dirençli, sağlıklı ve yeşil kentler kurgulama konusunda sınıfta kaldığı belirtilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın temsil ve tanıtma için harcadığı para da belli oldu. Bakanlığın 2024 yılında yaptığı temsil ve tanıtma harcaması kayıtlara, 1 milyon 193 bin 746 olarak geçti.

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SORUNU GÖRMEZDEN GELİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2024 yılında temsil ve tanıtma için 6,4 milyon TL harcaması, Bakanlığın 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü Kasım 2023 tarihli TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında yaşananları akıllara getirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çok sayıda öğrencinin zehirlenmesine yol açan KYK yurtlarındaki küflü ve kurtlu yemeklere karşın, “Yurtlarımızda kaliteli, besin değeri yüksek ve güvenli gıda sunumu sağlanmaktadır” demiş, yurtlardaki taciz iddialarına ve kadın-erkek eşitsizliğine yönelik soruları ise görmezden gelmişti.