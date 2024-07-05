Bakanlıkta 'tasarruf': Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 24 milyon liralık tadilat

Kamuda tasarruf tedbirleri açıklayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 Haziran'da düzenlenen ihaleyle Dikmen'de bulunan 10 ayrı bloktaki tuvaletleri ve mekanik tesisatları 23 milyon 933 bin TL'ye yenileyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ankara Dikmen'de bulunan binalarında yer alan tuvaletleirin ve mekanik tesisatların tadilatı için milyonlarca lira harcanacak.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Bakanlık, 10 Haziran 2024’te tuvalet yenileme ihalesi yaptı.

İhale kapsamında Bakanlığın Dikmen yerleşkesi binalarında bulunan 10 ayrı bloktaki tuvaletler ile mekanik tesisatları yenilenecek.

Tuvalet duvarları ve zeminler seramik kaplanacak. Hilton tipi lavabolar monte edilecek. Borular, yalıtım ve elektrik tesisatı, ahşap kapı kasaları, kapı kanatları, pencereler ve camekanlar da yenilenecek.

Tuvaletler 150 gün sürecek tadilat ile yenilenecek ve 23 milyon 933 bin lira harcanacak.