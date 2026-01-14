Bakanlıktan “Ankara'nın gece kulüplerinde kız çocukları çalıştırılıyor” haberine ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, basında yer alan “Ankara’nın gece kulüplerinde kız çocukları çalıştırılıyor” başlıklı haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Bakanlık, kamuoyuna yansıyan iddiaların güncel bir durumu yansıtmadığını savundu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, söz konusu olayın 2024 yılının eylül ve ekim aylarında ortaya çıkarıldığı belirtildi. Kuruluşlara ilk kabulü yapılan çocukların beyanlarının ihbar kabul edilerek adli makamlara suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu başvuruların ardından soruşturma başlatıldığı, haberlere konu olan çocukların ise ivedilikle devlet koruması ve gözetimi altına alındığı kaydedildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ilgili işletmelere operasyon düzenlendiği, şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Bakanlık, devam eden soruşturmada çocukların üstün yararı gözetilerek dosya hakkında gizlilik kararı verildiğini belirtti.

❗️Bazı basın yayın organlarında “Ankara'nın gece kulüplerinde kız çocukları çalıştırılıyor” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin basın açıklamamız. pic.twitter.com/Txt0eQfPIg — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) January 14, 2026

NE OLMUŞTU?

Gazeteci İsmail Saymaz’ın haberine göre, Ankara’da geçen yıl 15 Aralık’ta kadınları fuhuşa zorladıkları iddiasıyla 11 gece kulübüne operasyon düzenlendi, gözaltına alınan 81 kişiden 60’ı tutuklandı. Soruşturmanın merkezinde ise iki kız çocuğunun ihbarı yer aldı.

2010 ve 2011 doğumlu iki çocuk, Ankara’daki bir gece kulübünde çalıştırıldıklarını, sigortasız ve uzun saatler boyunca çalışmaya zorlandıklarını, ilerleyen süreçte ise fuhşa sürüklendiklerini anlattı. Çocukların ifadelerinde, fuhuş tekliflerinin patronlar aracılığıyla yapıldığı, reddedilmesi halinde işten atılma tehdidiyle karşı karşıya kaldıkları, polis baskınları sırasında kaçış düzenekleri bulunduğu ve mekânlarda uyuşturucu satıldığı iddiaları yer aldı.

Haberde, çocukların birden fazla kulüpte benzer biçimde çalıştırıldığı, bu yapının Ankara ile sınırlı olmadığı, farklı kentlere uzanan bir ağ bulunduğu ve “sistemin içinde yüzlerce kız olduğu” yönündeki beyanlara dikkat çekildi. İfadeler üzerine Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün savcılığa yazı yazarak durumun “ciddi boyutta” olduğunu bildirdiği, ardından operasyonların başlatıldığı aktarıldı.