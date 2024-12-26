Bakanlıktan boğaz manzaralı toplantı

22 Aralık’ta, Antalya’ya gitmek üzere havalanan ambulans helikopter, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin dördüncü katına çarparak düştü. Kazada dört kişi yaşamını yitirirken geride, “Helikopter sise rağmen neden havalandı?” sorusu kaldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kamuoyunda infial yaratan kazanın ardından sessizliğe büründü. Helikopterin sise rağmen neden havalandığı ve hangi görev için Muğla'ya gittiği soruları yanıtsız kalırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kazadan bir gün sonra lüks otelde toplantı yapması dikkati çekti.

23-24 Aralık tarihlerinde İstanbul’da boğaz manzaralı beş yıldızlı otelde gerçekleştirilen toplantının amacı, “Hava nakliyatını kolaylaştırmak” olarak açıklandı. Toplantı için altı gündem maddesi belirlendi. 24 Aralık’ta sona eren toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enver İskurt da davet edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek de toplantıda bir konuşma yaptı.

HESAP VERMELİLER

Kazada yaşamını yitiren dört kişinin acısının taze olduğunun altını çizen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın sorumsuz yöneticileri ise lüks otelde toplantı yapıyor. Ruhsatsız ve standartlara uymayan uçuşlarla ilgili değerlendirmeleri yapmak, helikopterlerin ve heliportun standartlara uygunluğuna onay vermeye yetkili SHGM ama SHGM’nin ve DHMİ’nin de içinde yer aldığı üst düzey bürokratlar İstanbul'un beş yıldızlı otelinde Hava Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesi'nin toplantısını yapıyor” ifadelerini kullandı.

Karasu son olarak şunları söyledi: “Toplantıya sözümüz yok elbette yapılsın da helikopterin düşmesiyle helikopterin kullandığı pistle ilgili yanıtlanması gereken sorular ortadayken bir söz dahi etmediler. Bir de tasarruf genelgesi vardı, o ne oldu? Bunlar yüzünden çöp oldu. SHGM'nin ve DHMİ'nin İstanbul’da koca koca tesisleri dururken, neden tasarruf için buraları tercih etmediler? Bu toplantıya kaç kişi katıldı, masrafları hangi bütçeden ödenecek? Hesap vermeliler.”