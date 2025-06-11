Bakanlıktan Cengiz’e bir ‘ÇED hediyesi’ daha

Gökay BAŞCAN

Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş.’nin Eskişehir Tepebaşı ve Mihalgazi ilçelerinde yapmak istediği Alpagut-Atalan Altın Gümüş Madeni projesinin ÇED sürecinin durdurulmasının ardından şirket, raporu revize etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, revize raporun ardından İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nun (İDK) bir kez daha toplanmasına karar verdi. Komisyon, 4 Temmuz tarih olarak belirlendiği komisyon toplantısı böylece son 3 ayda iki kez gerçeklemiş olacak.

İlk olarak 2023’ün sonunda harekete geçen Cengiz Holding, altın-gümüş maden ocağı, cevher zenginleştirme tesisi, hazır beton tesisi ve su temin göleti yapmak için ÇED başvurusu yaptı. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre Cengiz, önce ormanı yok edecek, ardından patlatma yapacak, son olarak çıkardığı altın, gümüş cevherini siyanürle ayrıştıracak. Bu büyük ekolojik yıkım yaratacak proje için 4,5 milyar TL harcayacak.

509,27 hektar, yani 713 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alanda faaliyet yürütecek olan şirket, ağaç katliamı yapacak. Şirket, orman izinlerine ilişkin Orman Genel Müdürlüğü’nden peyderpey izin alınacağını belirtti. ÇED sürecini işleten Bakanlık, halkın katılımı toplantısı yapılmasına karar verdi. 15 Ağustos 2024’te düzenlenen toplantıya yurttaşların protestosu damga vurdu. Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik’in toplantıdaki tavırlarına tepki gösteren Eskişehirliler, görevi kötüye kullanma suçunu işlediği gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Ancak Çelik hakkında soruşturma açılmadı.

Tüm hukuksuzluklara rağmen devam eden ÇED sürecinin ardından 9 Nisan’da İDK toplantısı yapıldı. İDK öncesi yapılan eylemlerde ve toplantı sırasında projeye ilişkin itirazlar bir kez daha dile getirildi. Gerekçelerin ve eylemliliklerin ardından Bakanlık, ÇED sürecinin durdurulmasına karar verdi. Yine de projede ısrarcı olan Cengiz, ÇED dosyasını revize etti. Bakanlık ise bunun üzerine son 3 ayda ikinci kez İDK toplantısı yapılmasına karar verdi. İDK toplantısı, 4 Temmuz’da yapılacak.

ESKİŞEHİR'İ FEDA ETMEYECEĞİZ

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu'ndan Avukat Mert Yedek “Yüz binlerce ağacımızın kesileceği, milyonlarca kayacın yer değiştirmesiyle ağır metallerin gün yüzüne çıkacağı, milyonlarca ton su kullanılacak projeye dair ilk toplantıda yaptığımız itirazlar ve halkın haklı tepkisi sonucu proje durdurulmuştu. Eşine az rastlanır bir hızda, 2 aydan kısa bir sürede şirket itiraz edilen bütün eksiklikleri tamamladığı iddiasıyla ikinci toplantı kararı alındı” dedi.

“İki toplantı arasında şirket sadece projeyle ilgili eksiklikleri usulen gidermeye çalışmasıyla değil, halkı yanıltıcı bilgileri yaymaktan da geri durmadı” diyen Avukat Yedek, Eskişehir’de ‘Altın Madenciliği Milli Mücadelemiz’ başlığıya broşürler dağıtıldığını söyledi.

Broşürlerin imzasız olduğunu ve gerçeğe aykırı bilgilerin yer aldığını belirten Avukat Yedek’ “Çıkartılan altının tamamen devlete ait olduğu, siyanürün neredeyse kullanılmadığı, madenlerin hiçbir surette halk sağlığına dair bir tehdit oluşturmadığı safsatalarıyla Cengiz Holding Eskişehir’i ‘yerli ve milli sermayeyiz’ üzerinden hiçbir etki değerlendirmesi yapılmadan ikna etme arayışında. Fakat şurası çok açık ki bu projenin hiçbir aşamasında halkın görüşü alınmadı” ifadelerini kullandı. Son olarak 4 Temmuz’daki toplantıya çağrı yapan Avukat Yedek şöyle konuştu: “İkinci İDK toplantısına giden süreçte halkın katılım toplantısı yapılması gerekirken mevzuattaki şirket yararına getirilen yorumlarla halkın görüşü alınmadan değişen projeye dair İDK toplantısına katılım sağlayacağız. Her aşamada halkı yanıltıcı bilgilere başvuran şirketin çalışma tarzını ve doğamıza ve yaşam alanlarımıza verdiği zararı Artvin’den Çanakkale’den biliyoruz. 15 Haziran’da Mihalgazi’de maden sahasında İDK öncesi doğa ve yaşam savunucuların katıldığı bir şenlikte olacak. Yöre halkının yoğun katılacağını bildiğimiz şenlikte projenin halka anlatılmayan bütün detayları Doğa ve Yaşam Platformu olarak halka anlatılacak olup, İDK’ya giden süreçte Eskişehir maden çöplüğüne dönmesin diye 4 Temmuz’da bütün Eskişehirlileri Bakanlık önüne ÇED sürecinin sonlandırılması için çağırıyoruz. Toprağın üstü altından değerlidir, Eskişehir’i maden projelerine feda etmeyeceğiz."