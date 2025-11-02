Bakanlıktan ‘çıt’ çıkmıyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan 7 katlı binanın çökmesi ardından mahallede toplam 16 bina daha mühürlendi. 5 kişilik aileden 4 kişiye mezar olan 7 katlı apartmanın çöktüğü ve bazı binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği bölgede inceleme çalışmaları dün de devam etti.

İnceleme çalışmalarına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral katıldı. İncelemelerin ardından açıklama yapan Aktaş, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Tahir Büyükakın ise sabır isteyerek tedbiren 16 tane binanın, 27 iş yerinin ve 72 bağımsız daire boşaltıldığını söyledi. Büyükakın "Metro inşaatıyla bir ilgisi olabilir mi?" soruya yanıt veremeyeceklerini kaydederek "Hepsine bakılması lazım. Hiçbir ihtimal göz ardı edilmeyecek"dedi. Oral da yerleştirilen sensörlerle binaların sürekli olacak şekilde 24 saat hareket olup olmadığı yönünde izlediklerini anlattı.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Metro inşaatına yönelik iddialar gündemdeki yerini korurken çalışmaları yürüten Ulaştırma Bakanlığı da sessizliğe gömüldü. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Bakanlık yetkililerinden resmi tek açıklama gelmedi. Yaşanan olayın ardından Uraloğlu çeşitli etkinliklere katılarak sosyal medyada paylaşımlar yapması ise tepki çekti.

Metro çalışmalarından dolayı çökmenin meydana gelmesi ise iddialar zincirinin ilk halkası. Çöken binanın yakınında Bakanlık tarafından ihalesi Eze İnşaat’a verilen Gebze-Darıca Metro inşaatı bulunuyor. Söz konusu metro hattının “Akse Sapağı Metro İstasyonu” olarak adlandırılan kısmı, Issıkgöl Caddesi’nin altından geçerek Adliye durağına uzanıyor. Projenin resmi internet sitesinde istasyonun “Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu” ile yapıldığı belirtiliyor. Bu yöntemin kayalık zeminlerde tünel açmak için kullanıldığı ve zemin hareketleri açısından yüksek risk taşıdığı biliniyor. Eze İnşaat yetkilisi Hüseyin Öztürk, Gebze Yenigün Gazetesi’ne iddialara ilişkin konuştu. Öztürk, Belediyeyi işaret ederek “Biz bölgedeki tüneli açalı 3 yıl oldu. 2 yıl öncede tünelin betonarme kaplaması yapıldı. Biz her gün tüm kazı alanlarını aynı ekibe kontrol ettiriyoruz. Bugüne kadar birkaç binadan şikâyetler geldi. Tamamı sıva çatlağıydı. Gebze Belediyesi’ne gitmişler. Belediye inceleyip, bina için gerekli işlemi yapması lazım. Oradaki yetkili belediyedir” dedi.

ÖZEL: KİM SUÇLU?

CHP Genel başkanı Özgür Özel Marmara Cezaevi’nin önünde yaptığı açıklamada Gebze’de yaşananlara değindi. Özel, “Buradaki metro inşaatını yapan Ulaştırma Bakanlığı değil de herhangi bir CHP’li belediye olsaydı. Şu anda belediye başkanı neredeydi? O inşaatın sorumluları neredeydi? Hepsi birden sabahın köründe alınmış, bir de yanlarına ikişer tane polis ya da jandarma konmuş, suç örgütü gibi götürülen, yargılanan durumda değil miydi? Bir yanlış yapıldığında yanlışı yapanın partisine göre adalet olur mu?" diye konuştu.

GÖRÜŞ

İstanbul Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beyza Taşkın:

Bir mahalle genelinde sorun varsa bu sorun zeminle alakalıdır. Önce en zayıf halka çöker ve bu bir göstergedir. Bir bina yıkıldıktan sonra peşinden başka binalar boşaltılıyorsa bugün de dahil olmak üzere boşaltılmaya devam ediliyorsa bu zeminle ilgilidir. Ne kadar kötü olursa olsun yıkılan yeni bir bina. Binanın konstrüksiyonuna baktığımız zaman da parçalanmamış kolonlar ve kirişler görüyoruz. Devrilerek çökmüş. Dolayısıyla zeminde sıkıntı olduğu anlaşılıyor. Deprem olmadığına göre, bir takım çalışmalardan kaynaklanmıştır. Aşırı yağış, böyle kaya bir zeminde sorun yaratmaz. Başka sebepler olması gerekiyor. Yeraltı kazısı mı, madencilik mi faaliyeti var. Burada bir metro inşaatı var, ve vatandaşın da şikâyeti var. Üstelik olay sonrasında binalar tahliye ediliyor, dolayısıyla zeminle ilgili sorun var. Yapılması gereken, sondaj çalışmasıdır. Sondajlarla zeminin altında bu imalatlardan kaynaklı boşluk oluşup oluşmadığını görülür. Metro kazısıyla ilgili çalışmaların zemin yüzeyinde nereye denk geldiğinin incelenmesi ve gerekirse o bölgede önlem alınması yerinde olur. Riskli olan binaların hangisi olduğu incelenmeli.

EZE İNŞAAT AKP’NİN GÖZDESİ

Kocaeli çevresinde yapılan onlarca ihaleyi alan Eze İnşaat AKP'li belediyelerin ve Ulaştırma Bakanlığı'nın gözde şirketlerinden biri. İş bitirme konusunda sicili iyi olmayan şirketin nasıl bu kadar ihale alabildiği Meclis'te de tartışma konusu oldu.

Kocaeli Milletvekili Haluk Gergerlioğu bir yıl önce Çevre Bakanı Murat Kurum'a verdiği soru önergesinde şu şorular yöneltti:

• Basında yer alan iddialara göre Eze İnşaat’ın Gebze-Darıca Metrosunu bitirememesi ve Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay inşaatını geç bitirmesi göz önüne alındığında Körfezray ihalesinin Eze İnşaat’a verilmesinin sebebi nedir?

• Eze İnşaat Gebze-Darıca Metro projesi ve Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay projesini hangi tarihlerde bitirmeyi taahhüt etmiştir?

• Eze İnşaat’a, Kocaeli’de yükleniciliğini üstlendiği ve taahhüt sürelerinde yapılmayan işler nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlığınız tarafından cezai işlem uygulandı mı? Eğer uygulandıysa hangi cezai işlemler uygulanmıştır?

• Körfezray metro hattı inşaatı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bakanlığınız tarafından ne sıklıkla denetlenecektir?

• Son 5 yılda Eze İnşaat Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli ilçe belediyeleri tarafından kaç ihale almıştır?

GEBZE’NİN ARDINDAN ŞİMDİ DE ATAŞEHİR!

Gebze’deki faciayla ilgili incelemeler devam ederken benzer bir olayın adresi dün İstanbul Ataşehir oldu. Barbaros Mahallesi'nde iki katlı binanın karşısında yürütülen inşaat çalışması sırasında oluşan sarsıntı ve kazılar nedeniyle binanın kolonlarında patlamalar, zeminde ise kaymalar ve çatlaklar oluştu. Çalışmaların ardından binada gözle görülür hasarlar meydana geldi. Hasar alan binanın alt katında dükkânı olan Gökhan Baykal, olay anında büyük bir panik yaşadıklarını söyledi. Binada can ve mal güvenliği kalmadığını belirten Baykal, iş yerini başka bir yere taşımak zorunda olduğunu kaydetti. Baykal, çatlakların önce ufak çizgiler halinde başladığını, daha sonra da derin çatlaklar ve ayrılmalar şeklinde devam ettiğini belirtti.