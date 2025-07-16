Bakanlıktan Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık suyu arıtmadan Ellez Deresi'ne deşarj ettiği belirlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (DESKİ) 1 milyon 671 bin 844 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Denizli'de çiftçilerin ürün veriminin düştüğü şikayetleri üzerine ekipler, su kaynaklarında inceleme yaptı.

İncelemelerde, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde evsel atık suların arıtılmadan Ellez Deresi'ne deşarj edildiği belirlendi. Çevre Kanunu kapsamında DESKİ'ye 1 milyon 671 bin 844 lira ceza uygulanırken, Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunuldu.

Kontrolsüz deşarjın yalnızca dereyi değil, Devlet Su İşleri Sol Sahil Sulama Kanalı'nı da kirlettiği belirlendi.