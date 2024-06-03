Bakanlıktan, depremzede çocuğu istismara maruz bırakan kişi hakkında verilen karara itiraz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hatay'da 17 yaşındaki depremzede çocuğu cinsel istismara maruz bırakan kişi hakkında verilen tutuksuz yargılama kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Hukuksuz yargılama kararına itiraz edildi" denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hatay'da 17 yaşındaki depremzede kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin şahıs hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itirazda bulunulduğunu bildirdi.

Hatay'da enkazdan yaralı olarak kurtulan 17 yaşındaki depremzede G.S'nin, 6 Şubat depremlerinin ardından işe başladığı kuaförde, işletme sahibi tarafından defalarca cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamaları itiraf eden M.A, Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık avukatlarının M.A. hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiği bildildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden Hatay’da 17 yaşında bir kız çocuğunun istismara uğradığı yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yapılması uygun görülmüştür. 16 Mayıs 2024 tarihinde olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir.

Aynı gün aile bireyleri ile yapılan görüşme neticesinde paylaşımlara konu olan çocuk hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında danışmanlık ve sağlık tedbir kararı talep edilmiş ve çocuk Sosyal Ekonomik Destek hizmetimizden faydalandırılmaya başlanmıştır. Ayrıca olay günü itibarıyla aile bireylerinin her birine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır.

Bakanlık avukatlarımızca, şüpheli şahıs hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edilmiştir. Bakanlık olarak müdahillik talebinde bulunduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz."