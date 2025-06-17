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Bakanlıktan, English Home'un ürünü için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) ünlü ev tekstili markası English Home'un çubuklu oda kokusunun piyasaya arzını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi.

Güncel
  • 17.06.2025 08:47
  • Giriş: 17.06.2025 08:47
  • Güncelleme: 17.06.2025 08:48
Bakanlıktan, English Home'un ürünü için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) yeni bir ürün yayımlandı.

Ünlü ev tekstili markası English Home'un çubuklu oda kokusu yasaklandı.

Güvensizlik nedeninin "Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36 ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) gereği ürün iç ambalajında dokunsal uyarı işareti nulunmamaktadır." olarak açıklandı.

Ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

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