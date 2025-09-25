Bakanlıktan fırtına uyarısı: Marmara Bölgesi ve İzmir'de etkili olacak!

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak yurttaşları 26 Eylül Cuma ve 27 Eylül Cumartesi günleri etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada "Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.