Bakanlık’tan haberimize dair açıklama: Sehven yapmışlar!

HABER MERKEZİ

Sağlık Bakanlığı, BirGün'ün gündeme getirdiği "Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’ne başvuran Eyşan Sarpaş isimli kadının tedavisinin 'evli olmadığı' gerekçesiyle yapılmamasının" "sehven" olduğunu belirtti.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’ne giden 25 yaşındaki Eyşan Sarpaş isimli kadın tedavisinin “evli olmadığı” gerekçesiyle yapılmadığını söyledi.

BirGün'ün yaşananları gündeme getirmesinin ardından Sağlık Bakanlığı, açıklama yaptı. Açıklamadaki "sehven yapılmıştır" ifadesi dikkat çekti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"24 yaşındaki kadın hastamız 23.05.2025 tarihinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne başvurmuştur. İlk başvurusunda, sehven, 25 yaş altında olduğu göz önünde bulundurulmamış; randevu aldığı Jinekoloji Polikliniği’nden girişi yapılarak hekime yönlendirilmiştir.

Hekimimiz tarafından şikayetleri dinlenen ve tedavisi planlanan hastamız, hastanemizin aynı bölümüne sonuç değerlendirmesi için başvurduğunda; 25 yaşın altında olması sebebiyle yine aynı binada olan “Gençlik Merkezi Polikliniği”ne yönlendirilmiş ve tedavisi bu merkezde planlanmıştır.

Hastamızdan hiçbir aşamada Evlilik Cüzdanı istenmediği gibi; hastanelerimizde böyle bir uygulamamız kesinlikle yoktur.

Hastanemizdeki Gençlik Merkezi Polikliniğimiz; 15-25 yaş aralığındaki, çocuk sahibi ve evli olmayan hastalarımıza hizmet vermektedir. Merkezlerimizin amacı; gençlerimizin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak kendilerini rahat hissedecekleri bir ortamda sağlık hizmeti almalarını sağlamak; bunun yanı sıra kadın sağlığı konusundaki danışmanlık hizmetlerinden de yararlanabilmeleridir.

Öte yandan, hastanemizde Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü; İnfertilite Polikliniği, Tüp Bebek Polikliniği, Gebe Polikliniği, Aile Planlaması Polikliniği, Menopoz Polikliniği gibi bölümlere ayrılmakta; her bölümün muayene ve tetkik prosedürü değişmektedir. Bu uygulama hastanemize özgü olmayıp Dünya ülkelerinde de uygulanmaktadır."

Mağdur kadın ise “Gençlik Merkezi” denilen yerde de tedavisinin yapılmadığını gerekçe olarak ise “yönetmelik değişti” yanıtı aldığını aktarmıştı.