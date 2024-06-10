Bakanlıktan "huzur evinde şiddet" açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’daki özel bir huzurevinde görev yapan personelin yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’daki özel bir huzurevinde görev yapan personelin yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanlık, "Olaya karışan personelin iş akdi kuruluş tarafından feshedilmiştir. Yaşanan olayın mağduru huzurevi sakinlerinin ise ifadelerinin alınmasının ardından sağlık muayeneleri yapılmıştır” açıklaması yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’daki özel bir huzurevinde görev yapan personelin yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu olaya karışan personelin iş akdinin feshedildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Bazı basın yayın organlarında İstanbul’daki özel bir huzurevinde görev yapan personelin yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. İstanbul’da özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde meydana gelen olayın ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle merkeze giderek incelemelerde bulunmuştur.

“Personelin iş akdi kuruluş tarafından feshedilmiştir”

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, söz konusu personelin iş akdi kuruluş tarafından feshedilmiştir. Yaşanan olayın mağduru huzurevi sakinlerinin ise ifadelerinin alınmasının ardından sağlık muayeneleri yapılmıştır. Bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecektir. Emniyet birimlerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın takipçisi olacağız.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Kavacık'taki bir huzurevinde bir çalışanın, yaşlılara eziyet ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Kavacık'ta bir huzurevinde şiddet görüntüleri" başlığıyla yapılan sosyal medya paylaşımları üzerine inceleme başlatılmıştı. İnceleme sonucu eziyet eden kişinin huzurevi görevlisi olduğu belirlendi ve şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkeme tarafından "eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.