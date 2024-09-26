Bakanlıktan 'İsrail ile ticaret devam ediyor' haberlerine ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığı, bazı basın organlarında Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin devam ettiğine yönelik yer alan haberlerin "tümüyle yalan" olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın organlarında Türkiye ile İsrail arasındaki ithalat ve ihracat işlemlerinin devam ettiği yönünde asılsız ve manipülatif haberler yapılması üzerine 18 Eylül'de bu haberlerin yalan olduğuna dair gerekli izahatı yaptıkları ifade edildi.

"İSRAİL'İN KANLI SİYASETİNİN TEZAHÜRÜ MAHİYETİNDE"

"Buna rağmen, Türkiye ihracatının sekteye uğratılması yoluyla ekonomiye darbe vurmayı amaçlayan karalama kampanyasının sürdüğü" öne sürülen açıklamada, "Ülkemizin kararlılıkla uygulamakta olduğu kısıtlama kararlarına karşın ülkemizden İsrail'e ürün gönderildiğine yönelik tamamen kötü niyetli ve spekülasyon amaçlı olduğu açık olan haberlerin kamuoyu vicdanını yaralamak ve devletimizin haklı duruşunu gölgelemek amacıyla yapıldığı ve İsrail'in kanlı siyasetinin bir tezahürü mahiyetinde olduğu aşikardır" ifadelerine yer verildi.

"Ülkemiz, İsrail ile ticari işlemlerini tümüyle durdurmuş, bu konuda dünyada katliamı tenkit etmenin bir adım ötesine geçen ve proaktif bir adım atan tek ülke olarak mazlumun yanındaki dimdik duruşunu perçinlemiştir" denilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Ülkemiz, ilk günden itibaren Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardım faaliyetlerini sürdürmektedir. 60 bin tonu aşan yardım miktarıyla Türkiye, Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumundadır. İsrail'in abluka altına alarak en temel ihtiyaçlarına erişimlerini dahi engellediği Filistinli kardeşlerimizin dünya ile arasındaki köprü vazifesi görmek amacıyla ülkemiz, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının onay verdiği ve Filistin topraklarındaki ihtiyaçlara yönelik sevkiyatı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının kontrolünde ve Filistin varışlı olduğu teyit edilerek gerçekleştirmektedir. Bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da müteaddit defalar açıklanmış bulunmaktadır."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yalan haberde İzmir Nemrut Limanı (Aliağa Gümrük Müdürlüğü) hareketli olduğu belirtilen iki gemiden Türk bayraklı BURAK DEVAL isimli geminin gideceği ülkenin Ürdün, gideceği limanın ise Akabe Limanı olduğu, geminin yükünün gideceği ülkenin ise ilgili ihracat beyannamelerinde Filistin olarak kayıtlı bulunduğu, Panama bayraklı MAYFAIR isimli geminin gideceği ülkenin Ürdün, gideceği limanın ise Akabe Limanı olduğu, geminin yükünün gideceği ülkenin ise ilgili ihracat beyannamesinde Filistin olarak kayıtlı bulunduğu tespit edilmiştir. İki geminin seyir güzergahları üzerinden yalan haber yapılmasının kamuoyunu yanlış yönlendirme amacı taşıyan, basın ahlakından uzak eylemler olduğu açıktır. İsrail'in bugüne değin yürüttüğü katliama sessiz kalarak ortak olan bu cenahın ülkemizin haklı duruşunu desteklemek yerine, bu tür kötü niyetli haberler üzerinden sözde duyarlılık gösterilerini kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz."