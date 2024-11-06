Bakanlıktan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 854 bin lira ceza

Son günlerde kirlilik ve balık ölümleri ile gündeme gelen İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 854 bin 237 lira ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Torbalı'daki atık su arıtma tesisinden numuneler alındığı belirtildi.

Analiz sonucunda atık suyun standart değerleri sağlayacak şekilde arıtılmadığının tespit edildiği ve bu nedenle 929 bin lira ceza kesildiği ifade edildi.

"STANDARTLARA UYGUN ARITILMADI"

Menemen atık su arıtma tesisinin de aynı şekilde standarda uygun arıtılmayan suyu deşarj ettiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, "Tesisi işleten Büyükşehir Belediyesine 464 bin 585 lira ceza uygulandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kiraz Atıksu Arıtma Tesisi'nin ise atık suları hiç arıtmadan doğrudan deşarj ettiği belirlendi. İlgili kanuna istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin 568 lira ceza verildi" ifadeleri kullanıldı.

"ÇÖPLERİ AÇIK ARAZİYE DÖKTÜ" İDDİASI

Ayrıca Tire'de vahşi depolama yapıp çöpleri açık araziye döktüğü tespit edilen Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 299 bin 84 lira ceza verildiği belirtilen açıklamada, ilgili Çevre Kanunu'na istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne toplam 3 milyon 854 bin 237 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.