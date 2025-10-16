Bakanlıktan İzmir'de ormanda yaşadığı iddia edilen aileye ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de ormanda yaşadıkları iddia edilen aileye yönelik haber ve paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada ailenin ormanda yaşamadığı ve ev sahibi tarafından evden çıkarıldıklarının tespit edildiği belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailenin ilk etapta bir otele yerleştirildiği bilgisini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında İzmir'de ormanda yaşadıkları iddia edilen bir aileye yönelik haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Yapılan inceleme ve görüşmelerin ardından ailenin ormanda yaşamadığı görülmüştür. Ev sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu evden çıkarıldıkları tespit edilen aile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ilk etapta ivedilikle bir otele yerleştirilmiştir. Yine vakfımızın desteği ile aileye yönelik uygun bir ev tutulması ve eşya temini için çalışmalarımız devam etmektedir."

❗️Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında İzmir’de ormanda yaşadıkları iddia edilen bir aileye yönelik haber ve paylaşımlara ilişkin basın açıklamamız. pic.twitter.com/1meWq5c4qK — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) October 16, 2025

YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPMIŞLARDI

İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaşayan çift çocuklarıyla birlikte evlerinden çıkarılınca ormanlık alanda yaşamaya başlamış.

4 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğu bulunan çift, “Kendimiz için değil, çocuklarımız için kalacak bir yer istiyoruz” diyerek hem yetkililere yardım çağrısında bulunmuştu.

Çiftin yaklaşık 7 yıl önce Müge Anlı’nın televizyon programına konuk olduğu, o dönem evsiz oldukları ve geçim sıkıntısı yaşadıkları gündeme gelmişti.

Yardım kampanyalarının ardından birçok kişiden destek alan çiftin canlı yayında nikahları kıyılmıştı.