Bakanlıktan "kira bedellerinin altın cinsinden ödenmesi"ne ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı basın ve yayın organlarında, "kira bedellerinin altın cinsinden ödenmesi"ne yönelik yapılan haberler üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada "Sosyal medyada yer alan haberlerde belirtilen kira bedelinin altın cinsinden ödenmesi anılan mevzuata aykırılık oluşturmaktadır. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için zikredilen mevzuat hükümlerine aykırı işlem tesis edilmemesi önem arz etmektedir" denildi.

Açıklamada, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'da 2018'de yapılan değişiklik kapsamında, Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacağının hüküm altına alındığı anımsatıldı.

"MEVZUATA AYKIRILIK OLUŞTURMAKTADIR"

Bahsi geçen karara ilişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ ile de döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelere ilişkin uygulama esasları ve istisnaların düzenlendiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dahil gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacakları hüküm altına alınmıştır. Öte yandan, bahsi geçen tebliğde uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli madenlere ve/veya emtiaya endekslenen ve/veya dolaylı olarak dövize endekslenen sözleşmelerin de 32 sayılı Karar'ın 4'üncü maddesinin (g) bendi uygulaması kapsamında dövize endeksli sözleşme olarak değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır. Sosyal medyada yer alan haberlerde belirtilen kira bedelinin altın cinsinden ödenmesi anılan mevzuata aykırılık oluşturmaktadır. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için zikredilen mevzuat hükümlerine aykırı işlem tesis edilmemesi önem arz etmektedir."