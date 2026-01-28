Bakanlıktan Köfteci Yusuf'a ceza

Türkiye'nin en büyük restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf'ta veri ihlali yaşandığı açıklandı. Restoran çalışanı 13 bin kişinin ve yaklaşık 150 bin müşterinin kişisel bilgilerinin ele geçirildiği öğrenildi.

Adalet Bakanlığı'na bağlı Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 6 firmaya bağlı kişisel verilerin çalındığını açıkladı.

Yürürlükte olan mevzuata göre Köfteci Yusuf'a para cezası uygulanacak.

163 bin kişinin etkilenmesi nedeniyle Bakanlığın yaklaşık 17 milyon TL ceza vereceği bildirildi.