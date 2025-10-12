Giriş / Abone Ol
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj alınacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Ekonomi
  • 12.10.2025 15:11
  • Giriş: 12.10.2025 15:11
  • Güncelleme: 12.10.2025 15:17
Kaynak: AA
Bakanlıktan "mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesinti" iddialarına yanıt
Fotoğraf: DepoPhotos

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."

