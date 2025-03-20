Bakanlıktan mısır ithalatına vize

Melisa AY

Yurtta mısır üreticileri geçtiğimiz yazı zararla kapatırken bu yıl da çiftçiyi kötü günler bekliyor. 2024 yılında, bir önceki yıla göre yalnızca yüzde 5 zam yapılan alım fiyatı ile piyasanın eline bırakılan, Tarım Bakanlığı'nın etkin politikalarla desteklemediği mısır üreticisini bu kez de Ticaret Bakanlığı mağdur etti.

Ticaret Bakanlığı, Temmuz ayına kadar yapılacak mısır ithalatına vize verdi. Temmuz ayına kadar yalnızca yüzde 5 vergi oranı ile 1 milyon ton mısır ithal edilecek. Bakanlığın ithalat iznine gerekçesi ise hayvan yemi olarak da kullanılan mısırda "arz güvenliği ve fiyat artış riskinin önlenmesi" oldu. Bakanlık, ithalatta 30 Haziran'a kadar geçerli 1 milyon tonu aşmayacak tarife kontenjanı açtı. Kararın, Tarım Bakanlığı'nın talebi üzerine alındığı açıklandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sınırlı miktarda ürüne yönelik düşük gümrük vergisi ile ithalat uygulaması, yerli üreticinin korunması gereği ve ürünün hasat dönemi gözetilerek, 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla sona erecek ve mısır ithalatında gümrük vergisi asıl seviyesi olan yüzde 130 olarak uygulanacaktır. Söz konusu tarife kontenjanı kapsamı ithalattan adil bir şekilde faydalanılabilmesini teminen, bir kullanıcı tarafından tek seferde en fazla 8 bin ton ithalat gerçekleştirilebilecek olup, müteakiben tekrar ithalat yapılabilmesi için 7 gün beklenmesi gerekecektir" denildi.

Hem hayvancılıkta hem de gıdada temel kalemlerden olan mısırda gümrük vergisi, en son 10 Ekim 2024'ten 1 Ocak 2025'e kadar yüzde 5 seviyesine düşürülmüştü. 3 ay sonra mısır ithalatı için vergiler yeniden yüzde 5 seviyesine inmiş oldu.

∗∗∗

REKORU AKP KIRDI

Geçtiğimiz yıl getirilen ithalat teşviki ile, mısır ithalatı 2024’te tüm zamanların rekorunu kırdı. 2024’te 4,5 milyon tonluk ithalat karşılığında 1 milyar doları aşkın üzerinde ödeme yapıldı. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından 2024 yılına kadar geçen 22 yılda 33 milyon tondan fazla mısır ithalatı yapıldı. 22 yılda ithalata 8,2 milyar dolar aktı. Bu dönemde yurt içindeki mısır üretimi ise 120 milyon tonu aşmıştı.

Cumhuriyet tarihinin mısır ithalatı rekoru AKP döneminde kırıldı. Bakanlık verilerine göre yaklaşık olarak mısır ithalatı;

• 2019: 3,68 milyon

• 2020: 2,72 milyon

• 2021: 1,81 milyon

• 2022: 3,56 milyon

• 2023: 4 milyon

• 2024: 4,5 milyon

tonu aştı.