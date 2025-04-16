Bakanlıktan ‘normal’ doğum savunması

Haber Merkezi

Sivassporlu futbolcuların sahaya "Doğal olan normal doğum" pankartıyla çıkmalarına yönelik tepkiler sürüyor. Sağlık Bakanlığı ise "Kadınlara doğum şekli dayatılmadığını" savundu.

Türkiye Psikiyatri Derneği’nden yapılan açıklamada, "Kadın ve kadın bedeni üzerinde tahakküm kurmaya çalışan ataerkil düzenin karşısında olmaya devam edeceğiz" denildi. “Doğal’ ve ‘normal’ olmayan, bu ülkede yılın ilk iki ayında erkekler tarafından 49 kadının öldürülmesidir” denilen açıklamada şu noktalar dikkat çekildi:

“Olayı hiçbir bilimsel ve etik zemine dayanmayan, vajinal doğumu ‘normal’ doğum olarak adlandıran, sezaryen doğumu ve sezaryen doğum yapan kadınları damgalayan ataerkil zihniyetin ürünüdür. Biz kadın ruh sağlığı çalışanları olarak kadınlar üzerinde baskıyı arttıracak, onların fiziksel, ruhsal sağlıklarını direkt olarak etkileyecek bu pankartın sahaya kadar inmesine ve buna sebep olan patriyarkanın karşısındayız.” Gelen tepkiler üzerine Sağlık Bakanlığı da bir açıklama yaparak iddiaları reddetti. Kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapılmadığı belirtilen açıklamada “Bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmekte" denildi.

Açıklama şöyle devam etti; “Normal doğum fizyolojik bir süreçtir. Sezaryen doğum ise ancak tıbbi bir gereklilik durumunda başvurulan cerrahi bir yöntem. Türkiye’de her 100 doğumun 61’i sezaryen ile olmakta. Dünya Sağlık Örgütü ise bu oranın yüzde 10–15 aralığında kalmasının hem anne hem de bebek sağlığı açısından daha uygun olduğunu belirtmekte.”