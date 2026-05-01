Bakanlıktan Orta Karadeniz ve Dersim'e uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

İçişleri Bakanlığı, Orta Karadeniz ile Dersim'de beklenen yağışa ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne dayandırdığı verilere göre, Orta Karadeniz ve Dersim'de yerel, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Açıklamada, yurttaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması uyarısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 1 Mayıs 2026 Cuma günü Orta Karadeniz'de beklenen yağışların, Kastamonu'nun kuzey ve doğusu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, zamanla soğuma ile birlikte akşam saatlerinden itibaren yağmur, 1100 -1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Tunceli il genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, dolu, kar yağışı görülecek yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."