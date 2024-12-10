Bakanlık’tan sarıklı amiral yanıtı

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen’in, ''Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Montrö’yü savunduğu için yargılanan 103 amiral için uygulanan orduevi yasağı, üniformasıyla poz veren kırmızı bültenli Botir Rahimov ve 'sarıklı amiral' ile ilgili'' sorularına yazılı yanıt verdi.

Komisyonda sorulara yanıt vermeyen Güler, yazılı yanıtında, ''Milli Savunma Bakanlığının önceliği müesses disiplini muhafaza etmektir. Temel değerleri sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozacak, bozabilecek hiçbir kişiye müsamaha gösterilmemektedir” ifadelerini kullandı.