Bakanlıktan skandal karar: Kuvayi Milliye Destanı’na yasak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Nâzım Hikmet tarafından kaleme alınan Kuvayi Milliye Destanı isimli eserle ilgili aldığı karar, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı halk kütüphaneleri yetkililerine e-posta gönderilerek, kitabın okuyuculara verilmesinin yasaklandığı öğrenildi.

BAKAN’A İSTİFA ÇAĞRISI

Nâzım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı isimli kitabına yönelik skandal kararı içeren e-posta Kütüphane Hizmetleri Daire Başkanlığı aracılığıyla kütüphanelere gönderildi. E-posta ile Nâzım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı’nın yanı sıra Alberto Manguel’in Ulises’in Dönüşü kitaplarının da yasaklandığını belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın skandal kararına tepki gösteren CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “Bu garabetin bir an önce düzeltilmesi gerekiyor” diye konuştu. CHP’li İlgezdi, Yayın Seçme Kurulu’nun toplantı gerçekleştirmeden, “Okuyucu şikayeti” gerekçesiyle kitabı yasakladığını kaydetti. Kararın kabul edilemez olduğunu ifade eden İlgezdi, şunları söyledi:

“Daha önce de 1983 Pulitzer Ödülü sahibi Alice Walker’ın siyahi bir kadının erkek egemen bir dünyada yaşadığı baskı ve zulümleri anlatan Renklerden Moru kitabı, ‘Okuyucuların şikayeti’ bahanesiyle yasaklanmıştı. Şimdi aynı mevzuata aykırı gerekçe ile Kuvayi Milliye Destanımız yasaklanmaktadır. Bu kararın altında imzası olan tüm yöneticilerin derhal görevden alınması, alınmıyorsa Bakan’ın istifa etmesi gerekir.”

Skandalı TBMM gündemine de taşıyan İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle şunları sordu:

• Nâzım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı kitabındaki uygunsuz içerik nedir? Kuvayi Milliye Destanı kitabı hangi yasal mevzuata dayanarak yasaklatılmıştır? Bu kitap hakkında verilmiş bir mahkeme kararı var mıdır?

• E-postanın ekinde Nuri Kurcebe’nin çizimleri olan bir Kuvayi Milliye Destanı görünmektedir. Yasak bu kitaba mı gelmiştir? Yoksa tüm Kuvayi Milliye Destanlarına mı yasak uygulanacaktır?

• Okuyucu şikâyeti diye oluşturulan subjektif bir mekanizma ile kitap yasaklandığı iddiaları doğru mudur?

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SKANDAL E-POSTA

Nâzım Hikmet’in kitabına yasaklama getiren e-postada şu ifadeler kullanıldı: “Nâzım Hikmet’e ait, ‘Kuvayi Milliye’ ve Alberto Manguel’e ait, ‘Ulises’in Dönüşü’ başlıklı kitaplarda uygunsuz içerik tespit edilmiş olup, Koha Kütüphane Otomasyon Sisteminde materyal düzenleme kısmından, ‘Ödünç Verilemez’ yapılarak, kullanıcılar tarafından görülmesi engellenmiştir. Söz konusu kitapların bulunduğu tüm halk kütüphanelerinde okuyucu hizmetlerinden çekilmesi gerekmektedir.”