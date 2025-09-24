Bakanlıktan usulsüz ödeme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yönelik Sayıştay denetimleri tamamlandı. Denetimlerin ardından hazırlanan raporda, bakanlığın mevzuata aykırı işlemleri sıralandı. Bakanlığın, fiilen çalışmayan personele iş primi ödediği öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yapılan usulsüz iş primi ödemeleri, Sayıştay denetimlerine takıldı.

USULSÜZ ÖDEME

Sayıştay raporuna göre, sürekli işçi kadrosuna geçmeden önce bakım personeli olarak görev yapan bazı işçiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na kadroya geçirildi. Kadroya geçen isimlerin, il müdürlüklerine bağlı çeşitli kuruluşlarda büro personeli, sekreter, santral görevlisi, berber, teknisyen, evrakçı, aşçı ve şoför olarak çalıştığı bildirildi. Bakanlığın, ilgisiz görevlerde çalışan personeli yaşlı, engelli ve çocuklara yönelik bakım hizmeti sunan personele ödenmesi gereken iş priminden yararlandırıldığı kayda geçirildi.

Bakanlığın öte yandan, çalışabilir durumdaki sosyal yardım yararlanıcılarının istihdama kazandırılmasına yönelik yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği de kaydedildi.

HAKSIZ SOSYAL YARDIM

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından 2024 yılında çalışabilir olarak nitelendirilen 607 bin kişiden yalnızca 137 bin 820’sinin İŞKUR sistemine kaydedildiği belirtildi. Öte yandan, İŞKUR tarafından teklif edilen işi haklı bir sebep olmaksızın üçüncü kez reddettiği için 103 kişinin nakdî düzenli sosyal yardımlarının kesildiği ifade edildi.