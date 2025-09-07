Bakanlık’tan vekilin eşi için imar planı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş cinayetiyle gündeme gelen ve kent suçu olarak nitelendirilen Başkent’teki Merkez Ankara projesi için yeni bir imar planı hazırladı.

AKP’li Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) aitken TOKİ’ye satılan ve ardından da Emlak Konut’a geçen 125 dönüm büyüklüğündeki arazi için 2015 yılında ihale düzenlendi. İhaleyi, AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın sahibi olduğu Pasifik İnşaat aldı. Pasifik İnşaat ise arazi üzerine Merkez Ankara isimli bir proje inşa edileceğini duyurdu ve inşaata başlandı.

MELİH GÖKÇEK ZENGİN ETTİ

Milyarlarca liralık projede yaklaşık 2 bin daire, bin 200 ofis ile 206 mağazadan oluşan alışveriş merkezi de yer alıyor. Ancak projeye dair yürütmeyi durdurma ve planların iptali istemiyle dava açıldı. İdare mahkemesi kat yüksekliğinin belirlenmediğini vurgulayarak, “Plan değişikliğinde belirtilen kat yüksekliğini gerekli kılacak nesnel ve bilimsel gerekçenin plan açıklama raporunda bulunmadığı, kat yüksekliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 6’ncı Maddesi hükümlerine aykırı belirlendiği belirterek” planlarını iptal etti.

Bakanlık yeni planda, kat yüksekliğine dair “serbest” ifadesi yerine ‘’en çok 145 metre” ifadesine yer verdi.

Özel imar planı hazırlanan milyarlarca liralık projesi inşa eden Rize Güneysu doğumlu Fatih Erdoğan, eski ABB Başkanı AKP’li Melih Gökçek döneminde de belediyeden milyonlarca liralık ihaleler aldı. Erdoğan’ın Orpaş Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, 2011 ile 2014 yılları arasında tam belediyeden tam 142 milyon TL’lik dört ayrı ihale aldı.

Pasifik İnşaat, Ankara’da TOKİ’nin Ufuk Üniversitesi’nden aldığı arazi üzerine Next Level Alışveriş ve İş Merkezi’ni de kamu bankası olan Ziraat Bankası’ndan aldığı krediyle inşa etmişti.

Next Level’ın alışveriş bölümüne, Pasifik İnşaat borçları ödeyemediği için Ziraat Bankası’nca el konulmuştu.

Fatih Erdoğan’ın şirketi, İstanbul Kemerburgaz’da AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’ne ait 78 bin dönümlük arazinin ihalesini almasıyla da gündeme gelmişti. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın, İstanbul Etiler girişindeki eski Levent Jandarma lojmanlarının yer aldığı arsa için düzenlediği ve “Ortaköy İhalesi” olarak bilinen ihaleyi de yine Pasifik İnşaat kazanmıştı.

İŞ CİNAYETİYLE GÜNDEM OLDU

Öte yandan geçen ağustosta sağanak yağış ve fırtınaya ilişkin günler öncesinden uyarı yapmasına rağmen Merkez Ankara Projesi Şantiyesi’nde çalışan işçiler, sahaya çıkarılmıştı. Kolon kalıbının devrilmesi sonucu stajyer Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Taha Öztürk yaşamını yitirdi. ODTÜ mimarlık öğrencisi Ege Kıratlı ve inşaat mühendisliği öğrencisi Emre Çetin ise ağır yaralandı.