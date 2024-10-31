Bakanlıktan yeni düzenleme: Çalışabilir durumda olup sosyal yardım alana takip

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılında sosyal yardımdan faydalanan bireylere ve engellilere yönelik bir dizi yeni uygulamalar hayata geçirmeyi planlıyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Bakanlık önümüzdeki yıl mevcut mevzuatta değişikliğe gidecek.

Düzenlemeye göre, sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik iş arama desteği uygulamaları yaygınlaştırılacak ve çalışabilir durumdaki sosyal yardım yararlanıcıları tespit edilerek İŞKUR sistemine kaydedilecek.

SOSYAL YARDIMLARDA ETKİNLİK ARTIRILACAK

Düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ve istihdam edilen kişilerin, işveren sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak. Bunun yanı sıra sosyal yardımlarda dağınıklık giderilecek ve etkinlik artırılacak.

Sosyal yardımlarda etkinliğin artırılması için kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki bilgi paylaşımının ve Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi, Aile Bilgi Sistemi ve e-Belediye sistemi arasındaki entegrasyon artırılacak.

BÜROKRATİK PROSEDÜRLER AZALTILACAK

Engelli bireyler için ise kamu spotları, sosyal medya gibi araçlarla çalışma hayatında yer alma hakkı ve bu konuda işveren ve çalışanlarca alınabilecek tedbirlere yönelik bilgi ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

İşverenler açısından bürokratik prosedürler azaltılacak ve kontenjan takibinin etkinliği artırılacak. Engellilerin iş gücü piyasasına uyumunu artırmak için kendi işini kurma hibe projeleri başvuru sürecinde tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri verilecek.