Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' ve 'fırtına' uyarısı

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı, Ege kıyılarında ise kuvvetli fırtına bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı, Doğu Karadeniz ve Ege Denizi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verileri anımsatılarak 20 Ocak Salı günü Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'de yoğun kar yağışının beklendiği ifade edildi.

Bakanlık, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü ise Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, Muğla'da kuvvetli rüzgar ve fırtına; Datça, Marmaris ve Bodrum'da yer yer kuvvetli fırtına, Aydın'ın güney ve batısı ile İzmir'in güneybatısında kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini belirtti.

Açıklamada, yurttaşlara "Ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don, tipi, çatı çökmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" uyarısı yapıldı.