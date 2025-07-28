Bakhtiyor Zaynutdinov, Dinamo Moskova'ya transfer oldu

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Bakhtiyor Zaynutdinov, Dinamo Moskova'ya transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov’un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bakhtiyor Zaynutdinov’a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonunda transfer ettiği 27 yaşındaki Kazak futbolcu, siyah-beyazlı formayla 49 resmi maçta bir kez gol sevinci yaşadı.